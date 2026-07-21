SAF-HOLLAND Aktie
|20,10EUR
|0,38EUR
|1,93%
WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001
SAF-HOLLAND SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAF-Holland vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Analyst Nicolai Kempf prognostizierte in einem Ausblick am Dienstag eine solide Quartalsbilanz des Zulieferers für die Nutzfahrzeugbranche. In Europa dürften die Endabnehmermärkte moderat gewachsen sein, sowohl bei Zugmaschinen als auch bei Aufliegern und Anhängern./bek/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Hold
|
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
18,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
20,05 €
|
Abst. Kursziel*:
-10,22%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
20,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,45%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE
|
10:39
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
10:39
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
20.07.26
|EQS-News: SAF-HOLLAND appoints Alexandre Charpiot as President EMEA (EQS Group)
|
20.07.26
|EQS-News: SAF-HOLLAND ernennt Alexandre Charpiot zum President EMEA (EQS Group)
|
14.07.26
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
14.07.26
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
10.07.26
|EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
10.07.26
|EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)