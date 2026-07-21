SAF-HOLLAND Aktie

20,10EUR 0,38EUR 1,93%
SAF-HOLLAND für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001

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21.07.2026 10:49:48

SAF-HOLLAND SE Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAF-Holland vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Analyst Nicolai Kempf prognostizierte in einem Ausblick am Dienstag eine solide Quartalsbilanz des Zulieferers für die Nutzfahrzeugbranche. In Europa dürften die Endabnehmermärkte moderat gewachsen sein, sowohl bei Zugmaschinen als auch bei Aufliegern und Anhängern./bek/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Hold
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
20,05 € 		Abst. Kursziel*:
-10,22%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
20,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10,45%
Analyst Name::
Nicolai Kempf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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