Salzgitter Aktie

56,25EUR 1,45EUR 2,65%
Salzgitter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

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20.07.2026 08:15:27

Salzgitter Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die Ergebniskennziffern (Ebitda) hätten seine Prognosen und die Konsensschätzungen klar übertroffen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem lobte er den angehobenen Jahresausblick des Stahlkonzerns./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2026 / 19:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2026 / 19:01 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salzgitter Overweight
Unternehmen:
Salzgitter 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
55,65 € 		Abst. Kursziel*:
16,80%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
56,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,56%
Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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08:15 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:39 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
10.07.26 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.07.26 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Salzgitter 55,00 0,36% Salzgitter

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09:17 Frequentis kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:49 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:40 Ryanair Outperform Bernstein Research
08:39 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
08:22 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:15 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:56 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:42 Inditex Outperform RBC Capital Markets
07:39 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
07:36 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
07:33 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
07:33 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
17.07.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Santander Buy UBS AG
17.07.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 TotalEnergies Buy UBS AG
17.07.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
17.07.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
17.07.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
17.07.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
17.07.26 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
17.07.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
17.07.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.07.26 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
17.07.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
17.07.26 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.07.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
17.07.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
17.07.26 Netflix Outperform Bernstein Research
17.07.26 BASF Outperform Bernstein Research
17.07.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
16.07.26 AMD Buy Jefferies & Company Inc.
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