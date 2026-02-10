Salzgitter Aktie

54,00EUR 2,80EUR 5,47%
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

10.02.2026 15:44:32

Salzgitter Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Eckzahlen und einem Ausblick auf 2026 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 31,40 Euro belassen. Der Stahlkonzern habe mit Blick auf das Schlussviertel 2025 die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das werde allerdings relativiert durch die Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) für 2026. Sie impliziere ein Abwärtsrisiko für die Konsensschätzung von rund 20 Prozent./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 14:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 14:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salzgitter Underweight
Unternehmen:
Salzgitter 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
31,40 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
54,25 € 		Abst. Kursziel*:
-42,12%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
54,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-41,85%
Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

