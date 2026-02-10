Salzgitter Aktie
|54,00EUR
|2,80EUR
|5,47%
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
Salzgitter Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 14:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 14:28 / GMT
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
31,40 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
54,25 €
|
Abst. Kursziel*:
-42,12%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
54,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-41,85%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-