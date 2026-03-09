Salzgitter Aktie
|44,62EUR
|-3,54EUR
|-7,35%
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
Salzgitter Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG mit einem Kursziel von 31,40 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Dominic O'Kane wurde im Bereich der Minen- und Stahlwerte angesichts der Eskalation im Nahen Osten merklich defensiver. Er erinnerte an die Schwäche des Sektors zu Beginn des Ukraine-Kriegs. Noch hätten die Industriemetall-Preise kaum auf den Iran-Krieg reagiert - trotz ihrer engen Korrelation mit dem globalen Wirtschaftswachstum. Seine bisherigen Negativszenarien für Kupfer und Eisenerz sind nun die neue Ausgangslage. Im Stahlsektor erinnerte er an den "Energieschock" aus dem Jahr 2022/23 und stellte eine mögliche Wiederholung in den Raum. Er stufte ArcelorMittal und Voestalpine auf "Underweight" ab./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 00:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 00:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Underweight
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
31,40 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
48,08 €
|
Abst. Kursziel*:
-34,69%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
44,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-29,63%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Salzgitter
|
09:29
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.03.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.03.26
|INDEXÄNDERUNG/Deutz, Salzgitter und Jenoptik steigen in den MDAX auf (Dow Jones)
|
04.03.26
|EQS-AFR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
|
04.03.26
|EQS-AFR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
|
03.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX-Anleger treten Rückzug an (finanzen.at)
|
03.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verliert zum Start (finanzen.at)
|
27.02.26
|XETRA-Handel: SDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)