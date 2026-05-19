Salzgitter Aktie
|54,35EUR
|-1,30EUR
|-2,34%
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
Salzgitter Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Salzgitter AG von 40 auf 60 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Dirk Schlamp attestierte dem Stahlproduzenten und -händler einen guten Jahresauftakt. Die Reduzierung der Verluste sei gelungen und es dominiere der Ergebnisbeitrag der Beteiligung Aurubis, hieß es in einer Studie am Dienstag./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 15:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Halten
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
53,85 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
54,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Salzgitter
|
15.05.26
|Schwacher Handel: MDAX zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.05.26
|MDAX aktuell: MDAX verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
13.05.26
|MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Salzgitter-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
13.05.26
|Freundlicher Handel: MDAX steigt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
12.05.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
12.05.26
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
12.05.26
|MDAX aktuell: MDAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
12.05.26
|Salzgitter-Aktie nähert sich Mehrjahreshoch nach positiven Zahlen (dpa-AFX)