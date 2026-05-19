Salzgitter Aktie

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WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

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19.05.2026 17:03:50

Salzgitter Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Salzgitter AG von 40 auf 60 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Dirk Schlamp attestierte dem Stahlproduzenten und -händler einen guten Jahresauftakt. Die Reduzierung der Verluste sei gelungen und es dominiere der Ergebnisbeitrag der Beteiligung Aurubis, hieß es in einer Studie am Dienstag./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 15:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salzgitter Halten
Unternehmen:
Salzgitter 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
53,85 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
54,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dirk Schlamp 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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