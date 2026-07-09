Salzgitter Aktie

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WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

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09.07.2026 15:03:58

Salzgitter Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Cole Hathorn verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass der Stahlhersteller eine Vereinbarung getroffen hat, um die Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) komplett zu übernehmen. Insgesamt sei dies keine Überraschung, schrieb er. Allerdings seien keine Einzelheiten, etwa zum Kaufpreis für die restlichen 70 Prozent der Anteile oder etwa zu den Umstrukturierungskosten bekannt gegeben worden. Er rechnet mit Aussagen zur Veröffentlichung der Quartalszahlen am 11. August./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 07:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 07:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salzgitter Hold
Unternehmen:
Salzgitter 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
48,90 € 		Abst. Kursziel*:
12,47%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
48,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,40%
Analyst Name::
Cole Hathorn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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