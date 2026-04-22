Salzgitter Aktie
|52,45EUR
|1,95EUR
|3,86%
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
Salzgitter Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Eckdaten zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 31,40 Euro belassen. Bewertungsgewinne der Aurubis-Beteiligung außen vor gelassen, seien übertroffene Erwartungen nicht mehr so bedeutend, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Bereinigt darum wirke das Ergebnis in etwa wie erwartet./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 19:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 19:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Underweight
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
31,40 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
51,25 €
|
Abst. Kursziel*:
-38,73%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
52,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-40,13%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
Analysen zu Salzgitter
|21.04.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.03.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|17.04.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Salzgitter Buy
|UBS AG
|26.11.25
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.03.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|24.03.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|24.03.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Salzgitter
|52,25
|3,47%
