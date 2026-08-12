Salzgitter Aktie
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WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
Salzgitter Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Salzgitter AG nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal von 65 auf 63 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die freien Barmittel (Free Cashflow) hätten sich besser entwickelt als erwartet, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Management habe zudem Bedenken entschärft, dass die Beteiligung HKM Kapital benötigen könnte./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Buy
|
Unternehmen:
Salzgitter
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Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
63,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
51,20 €
|
Abst. Kursziel*:
23,05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
50,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,75%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
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