NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Die Personalentscheidungen in der Führung könnten den Weg für die Effizienzsteigerungen ebnen, schrieb Analyst Toby Ogg am Dienstag. Der Vertrieb sei eines der Felder mit dem größten Spielraum./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2024 / 11:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2024 / 11:18 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.