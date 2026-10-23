Sartorius Stedim Biotech Aktie

210,20EUR 1,00EUR 0,48%
Sartorius Stedim Biotech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002

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23.10.2026 13:52:59

Sartorius Stedim Biotech Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius Stedim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. In Reaktion auf die jüngsten Quartalszahlen des Biopharmaindustrie-Zulieferers habe er nur leichte Änderungen an seinen Prognosen vorgenommen, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 22:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
209,20 € 		Abst. Kursziel*:
24,28%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
210,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,69%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:52 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:01 Sartorius Stedim Biotech Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:33 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Sartorius Stedim Biotech 209,80 0,29% Sartorius Stedim Biotech

Aktuelle Aktienanalysen

14:00 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
13:59 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
13:58 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:58 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:57 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:56 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
13:56 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:56 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
13:55 FedEx Outperform Bernstein Research
13:54 KRONES Market-Perform Bernstein Research
13:54 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
13:53 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:53 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
13:52 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:52 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:34 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:52 L'Oréal Buy UBS AG
12:50 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:49 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:22 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
12:21 RENK Buy Warburg Research
12:20 KRONES Buy Warburg Research
12:20 Vossloh Hold Warburg Research
12:19 Barclays Buy UBS AG
12:08 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
12:01 Sartorius Stedim Biotech Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:00 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:52 London Stock Exchange Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:51 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:51 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:49 Hermès Sell UBS AG
11:48 Tesla Kaufen DZ BANK
11:32 Eni Buy UBS AG
11:09 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
10:59 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
10:41 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:39 Fresenius Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:35 Roche Buy Deutsche Bank AG
07:39 Nike Overweight Barclays Capital
07:38 Meta Platforms Overweight Barclays Capital
07:37 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
07:37 Swiss Re Underweight Barclays Capital
07:36 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
07:36 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
07:35 Allianz Underweight Barclays Capital
07:33 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
07:33 Sartorius vz. Outperform RBC Capital Markets
07:15 Hermès Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
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