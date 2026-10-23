Sartorius Stedim Biotech Aktie
|210,20EUR
|1,00EUR
|0,48%
WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002
23.10.2026 13:52:59
Sartorius Stedim Biotech Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius Stedim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. In Reaktion auf die jüngsten Quartalszahlen des Biopharmaindustrie-Zulieferers habe er nur leichte Änderungen an seinen Prognosen vorgenommen, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 22:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight
|
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
260,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
209,20 €
|
Abst. Kursziel*:
24,28%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
210,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,69%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech
|
22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech delivers strong operational growth and robust profitability (EQS Group)
|
21.10.26
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.07.26
|Sartorius Stedim Biotech continues positive development and expands profitable growth (EQS Group)
|
22.07.26
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech reports robust first-quarter results for fiscal 2026 (EQS Group)
Analysen zu Sartorius Stedim Biotech
|13:52
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:33
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:52
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:33
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:52
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:33
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Sartorius Stedim Biotech
|209,80
|0,29%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:00
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:59
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:58
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:57
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:56
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:56
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:56
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|13:55
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|13:54
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|13:54
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:53
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:53
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:52
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:52
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:34
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:52
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|12:50
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:49
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:22
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|12:21
|RENK Buy
|Warburg Research
|12:20
|KRONES Buy
|Warburg Research
|12:20
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|12:19
|Barclays Buy
|UBS AG
|12:08
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|12:01
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:00
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:52
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:51
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:51
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:49
|Hermès Sell
|UBS AG
|11:48
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|11:32
|Eni Buy
|UBS AG
|11:09
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:59
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10:41
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:39
|Fresenius Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|07:39
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|07:38
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|07:37
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|07:37
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|07:36
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|07:35
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|07:33
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|07:15
|Hermès Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.