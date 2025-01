NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schneider Electric vor den im Februar erwarteten Jahreszahlen von 275 auf 282 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Simon Toennessen rechnet laut einer am Montag vorliegenden Studie mit einem Gewinn je Aktie des Elektrotechnikkonzerns, der 7 Prozent über dem Konsens liegen sollte. Dies dürfte ihm zufolge einem stärkeren Wachstum aus eigener Kraft zu verdanken sein sowie auch höherer Margen./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2025 / 09:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2025 / 09:48 / ET



