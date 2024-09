LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schott Pharma von 30 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Gaurav Jain verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die mit der Veröffentlichung der Neunmonatszahlen Ende August angehobenen Geschäftsjahresziele des Verpackungsspezialisten für 2023/24. Seine neue Schätzung für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft liege nun bei etwa 12 Prozent. Die neue Zielspanne des Gerresheimer-Konkurrenten liege zwischen 11 und 13 Prozent. Zudem verschob er sein Bewertungsmodell weiter in die Zukunft, nämlich bis ins Jahr 2026./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2024 / 13:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2024 / 03:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.