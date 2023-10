NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 265 auf 250 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wer in den zurückliegenden Monaten die Fundamentaldaten zu Tesla verfolgt habe, dem sei es vorgekommen, als sehe man Farben beim Trocknen zu, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Weiter bröckelnde Margen im dritten Quartal und ungewisses Wachstum 2024 würfen Fragen nach dem Gewinn des E-Fahrzeugherstellers auf./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2023 / 15:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2023 / 15:57 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.