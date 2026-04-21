Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

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WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

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21.04.2026 13:01:26

Adyen BV Parts Sociales Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1600 Euro belassen. Obwohl der Zahlungsdienstleister deutlich darauf hingewiesen habe, dass das erste Quartal wohl das mit dem geringsten Wachstum 2026 sein werde, hätten die Anleger mit der Einschätzung zu kämpfen, dass der währungsbereinigte Anstieg des Nettoumsatzes unter der für das Jahr angestrebten Spane bleiben könnte, schrieb Justin Forsythe in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzung liege derweil schon knapp darunter./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 03:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
1 600,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
970,20 € 		Abst. Kursziel*:
64,91%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
970,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
64,90%
Analyst Name::
Justin Forsythe 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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