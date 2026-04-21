WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

21.04.2026 15:28:25

Rio Tinto Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto nach Zahlen zum ersten Quartal von 6400 auf 6300 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das Ergebnis des Minenkonzerns sei von den bereits angekündigten Störeinflüssen geprägt und habe so den Erwartungen entsprochen, schrieb Ben Davis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er kürzte etwas seine Schätzungen für 2026 und 2027 wegen höherer Betriebs- und Explorationskosten und niedrigerer Volumina./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 09:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 09:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Sector Perform
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
63,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
73,46 £ 		Abst. Kursziel*:
-14,24%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
72,90 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-13,58%
Analyst Name::
Ben Davis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

