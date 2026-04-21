Coca-Cola Aktie

63,73EUR -0,31EUR -0,48%
Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.04.2026 14:57:42

Coca-Cola Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Coca-Cola vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 US-Dollar belassen. Seine Prognose für den Gewinn je Aktie von 0,81 Dollar entspreche der Konsensschätzung, schrieb Analyst Peter Grom in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Der Getränkekonzern dürfte ein weiteres Quartal mit einem starken organischen Wachstum hinter sich haben und die Jahresziele bestätigen./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Buy
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 90,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 75,39 		Abst. Kursziel*:
19,38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 75,00 		Abst. Kursziel aktuell:
20,00%
Analyst Name::
Peter Grom 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

mehr Nachrichten