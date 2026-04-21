ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Coca-Cola vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 US-Dollar belassen. Seine Prognose für den Gewinn je Aktie von 0,81 Dollar entspreche der Konsensschätzung, schrieb Analyst Peter Grom in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Der Getränkekonzern dürfte ein weiteres Quartal mit einem starken organischen Wachstum hinter sich haben und die Jahresziele bestätigen./rob/edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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