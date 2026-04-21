Coca-Cola Aktie
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WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
Coca-Cola Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Coca-Cola vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 US-Dollar belassen. Seine Prognose für den Gewinn je Aktie von 0,81 Dollar entspreche der Konsensschätzung, schrieb Analyst Peter Grom in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Der Getränkekonzern dürfte ein weiteres Quartal mit einem starken organischen Wachstum hinter sich haben und die Jahresziele bestätigen./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Buy
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Unternehmen:
Coca-Cola Co.
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
$ 90,00
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
$ 75,39
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Abst. Kursziel*:
19,38%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
$ 75,00
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,00%
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Analyst Name::
Peter Grom
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KGV*:
-
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