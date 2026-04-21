NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Totalenergies auf "Overweight" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Die Raffinierung von Rohöl sei durch steigende Inputkosten aufgrund der angespannten Lage an den physischen Ölmärkten und der Inflation bei Energie- und Frachtkosten unter Druck geraten, schrieb Matthew Lofting in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Ölbranche. Dass die europäischen Margentrends hinter denen anderer Regionen zurückblieben, deute auf Schwierigkeiten bei der Kostenweitergabe an die Verbraucher hin. Sollten sich die Spannungen zwischen den Ölpreisprämien und der Nachfrage verschärfen, wären Unternehmen mit einer längeren vorgelagerten Ölproduktion im Verhältnis zu den Raffineriekapazitäten für die nächste Phase der Gewinnüberarbeitungen (EPS) am besten positioniert. Vor allem Eni und Shell sollten profitieren./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 20:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:15 / BST





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