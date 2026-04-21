NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach Umsatzzahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Konsumgüterhersteller habe mit seinen rückläufigen währungs- und portfoliobereinigten Erlösen im ersten Quartal noch etwas schwächer abgeschnitten als erwartet, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz der vom Management bekräftigten Jahresziele erwartet die Analystin weiterhin Kürzungen an den zugrundeliegenden Schätzungen. Eine Geschäftsbeschleunigung im zweiten Quartal dürfte angesichts des Umfangs des Lagerabbaus in Westeuropa, potenzieller Risiken im Reise-Einzelhandel, der Nachfrage in Asien und der steigenden Kosteninflation eine zu positive Erwartung sein./ck/rob/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 07:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 07:43 / BST





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