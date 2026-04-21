Beiersdorf Aktie

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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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21.04.2026 09:47:17

Beiersdorf Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach Umsatzzahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Konsumgüterhersteller habe mit seinen rückläufigen währungs- und portfoliobereinigten Erlösen im ersten Quartal noch etwas schwächer abgeschnitten als erwartet, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz der vom Management bekräftigten Jahresziele erwartet die Analystin weiterhin Kürzungen an den zugrundeliegenden Schätzungen. Eine Geschäftsbeschleunigung im zweiten Quartal dürfte angesichts des Umfangs des Lagerabbaus in Westeuropa, potenzieller Risiken im Reise-Einzelhandel, der Nachfrage in Asien und der steigenden Kosteninflation eine zu positive Erwartung sein./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 07:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 07:43 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Neutral
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
75,28 € 		Abst. Kursziel*:
19,55%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
74,84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,26%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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