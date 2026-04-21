Lufthansa Aktie
|7,79EUR
|-0,02EUR
|-0,26%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Bis Mitte Mai schienen die Fluggesellschaften noch recht zuversichtlich zu sein, doch mit einer länger anhaltenden Schließung der Straße von Hormus steige das Risiko einer Kerosinverknappung, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Airlines mit höheren Margen und niedrigeren Fixkosten wie Ryanair und IAG seien bei Treibstoffengpässen strukturell besser aufgestellt. Kapazitätskürzungen fielen bisher außerhalb des Nahost-Verkehrs nur bescheiden aus, dürften angesichts der stark gestiegenen Flugbenzinpreise aber bevorstehen. KLM, Lufthansa und Delta hätten ihre Flugpläne bereits gekürzt./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
7,90 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
7,91 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,08%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
7,79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,36%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
12:27
|Börse Frankfurt: Anleger lassen MDAX steigen (finanzen.at)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX beginnt Dienstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
20.04.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
20.04.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX am Montagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
20.04.26
|Lufthansa Technik sieht U-Boot-Jäger-Wartung als Zeitenwende (dpa-AFX)
|
20.04.26
|MDAX aktuell: MDAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
20.04.26