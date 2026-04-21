Beiersdorf Aktie

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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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21.04.2026 10:15:18

Beiersdorf Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Beiersdorf nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Das organische Wachstum des Konsumgüterkonzerns liege noch unter den bereits gedämpften Erwartungen sowie den Unternehmensaussagen von Anfang März, schrieb David Hayes am Dienstag in einer ersten Reaktion. Vor diesem Hintergrund erschienen die bestätigten Umsatz- und Margenziele hoffnungsvoll. Dass die Aktie auf einem Zehnjahrestief notiere, mildere zudem die verfehlten Erwartungen sowie die Glaubwürdigkeitsprobleme etwas ab./rob/gl/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
86,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
75,28 € 		Abst. Kursziel*:
14,24%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
74,84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,91%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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