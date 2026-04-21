Rio Tinto Aktie
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WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionszahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7030 Pence belassen. Die Zahlen des Bergbaukonzerns hätten den Erwartungen entsprochen und die Jahresprognose sei unverändert, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zwar sei Kostendruck spürbar, aber dieser sei unter Kontrolle./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 07:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 07:23 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
70,30 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
74,28 £
|
Abst. Kursziel*:
-5,36%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
73,41 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,24%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
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