Meta Platforms Aktie
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WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Meta von 872 auf 908 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Stephen Ju gab in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf die kommenden Quartalsberichte von Internetfirmen, deren Geschäfte stark von Online-Werbung getrieben sind. Dem ersten Quartal dürfte allgemein ein starker Februar zu Gute kommen, bevor dann der März schon vom Iran-Krieg beeinträchtigt worden sei. Bei Meta sollte der kontinuierliche Zuwachs an KI-Werbeeinnahmen aufgezeigt werden./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 04:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 04:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 908,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 675,54
|
Abst. Kursziel*:
34,41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 668,08
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,91%
|
Analyst Name::
Stephen Ju
|
KGV*:
-
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