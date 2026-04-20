UniCredit Aktie

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WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

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20.04.2026 15:17:03

UniCredit Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unicredit auf "Overweight" mit einem Kursziel von 88,90 Euro belassen. Die weiteren Schritte der italienischen Großbank mit Blick auf die geplante Übernahme der Commerzbank seien nach wie vor ungewiss, was die Aktien-Story der Unicredit etwas komplizierter mache, schrieb Paola Sabbione in einer am Montag vorliegenden Studie. Dennoch böten alle Szenarien solide Renditen für die Aktionäre. Die Unicredit-Aktie sei weiterhin günstig bewertet./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 11:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 11:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
Unternehmen:
UniCredit S.p.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
88,90 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
68,88 € 		Abst. Kursziel*:
29,07%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
68,34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,08%
Analyst Name::
Paola Sabbione 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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