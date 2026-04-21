NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1590 auf 1530 Pence gesenk, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Entwicklung hin zu einer Öffnung der Straße von Hormus habe den zivilen Luftfahrtunternehmen eine gewisse Atempause verschafft, schrieb Chloe Lemarie in einer Branchenstudie vom Montag. Da die Lage zunächst aber volatil bleiben dürfte, sei sie nun vorsichtiger für Titel aus dem Ersatzteil- und Nachrüstbereich. Die Expertin befürchtet negative Nachrichten zur Flugverkehrsnachfrage, die das Wachstum hier bremsen dürften. Unternehmen aus dem Bereich Landverteidigung erschienen nach einer starken Kurskorrektur jetzt am attraktivsten. Dagegen stufte Lemarie Safran und Leonardo auf "Hold" herab, da ein schwierigeres Umfeld im Ersatzteilmarkt beziehungsweise ein Führungswechsel die Bewertungen hier inzwischen fair erscheinen ließen./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
15,30 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
12,31 £
|
Abst. Kursziel*:
24,33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,93 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,29%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|11:44
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
