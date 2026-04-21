Intel Aktie

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WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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21.04.2026 13:02:40

Intel Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Intel auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 48 US-Dollar belassen. Die kurzfristigen Aussichten des Chipkonzerns erschienen in Ordnung, schrieb Srini Pajjuri in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Bewertung spiegele den Optimismus im Bereich Auftragsfertigung wider./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 16:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 16:20 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intel Corp. Sector Perform
Unternehmen:
Intel Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 48,00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 65,70 		Abst. Kursziel*:
-26,94%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 65,70 		Abst. Kursziel aktuell:
-26,94%
Analyst Name::
Srini Pajjuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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