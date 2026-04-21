21.04.2026 11:13:16

Vodafone Group Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vodafone von 150 auf 155 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des starken Kursanstiegs von etwas mehr als 60 Prozent innerhalb eines Jahres bleibt Analyst Robert Grindle laut einer am Dienstag vorliegenden Studie überzeugt von der Aktie. Der Sektor - KI und die Nachfrage nach geopolitischen Defensivwerten - habe ebenso wie die Rally in den Schwellenländern zum Kursanstieg beigetragen, schrieb er. Zusätzlich wirkten sich aber auch Eigeninitiativen positiv aus. Dabei verwies er auf die Rückkehr zum Dividendenwachstum je Aktie und die kumulative Wirkung laufender Aktienrückkäufe, Synergien in Großbritannien und die Rückkehr zu Umsatzwachstum in Deutschland sowie eine Vereinfachung der Bilanz./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 08:00 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
Unternehmen:
Vodafone Group PLC 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
1,55 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1,16 £ 		Abst. Kursziel*:
33,79%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1,15 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
34,53%
Analyst Name::
Robert Grindle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

