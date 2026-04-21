Vodafone Group Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vodafone von 150 auf 155 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des starken Kursanstiegs von etwas mehr als 60 Prozent innerhalb eines Jahres bleibt Analyst Robert Grindle laut einer am Dienstag vorliegenden Studie überzeugt von der Aktie. Der Sektor - KI und die Nachfrage nach geopolitischen Defensivwerten - habe ebenso wie die Rally in den Schwellenländern zum Kursanstieg beigetragen, schrieb er. Zusätzlich wirkten sich aber auch Eigeninitiativen positiv aus. Dabei verwies er auf die Rückkehr zum Dividendenwachstum je Aktie und die kumulative Wirkung laufender Aktienrückkäufe, Synergien in Großbritannien und die Rückkehr zu Umsatzwachstum in Deutschland sowie eine Vereinfachung der Bilanz./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
1,55 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1,16 £
|
Abst. Kursziel*:
33,79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1,15 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,53%
|
Analyst Name::
Robert Grindle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
Analysen zu Vodafone Group PLC
|11:13
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.03.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.03.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|Vodafone Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:13
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.03.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.03.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|Vodafone Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:13
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Vodafone Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|05.02.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Vodafone Group Neutral
|UBS AG
