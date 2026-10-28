United Parcel Service Aktie

94,46EUR -0,34EUR -0,36%
United Parcel Service für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 929198 / ISIN: US9113121068

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27.10.2026 21:30:23

United Parcel Service Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UPS nach Zahlen von 115 auf 112 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Logistiker habe die Erwartungen deutlich übertroffen und daraufhin seine Prognose angehoben, schrieb Brian P. Ossenbeck in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die lang anhaltende Debatte über ein Anziehen der Geschäfte in der zweiten Jahreshälfte werde damit weitgehend beendet./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 15:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 15:50 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: United Parcel Service Inc. (UPS) Neutral
Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 112,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 106,09 		Abst. Kursziel*:
5,57%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 106,09 		Abst. Kursziel aktuell:
5,57%
Analyst Name::
Brian P. Ossenbeck 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

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27.10.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
24.08.26 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
29.07.26 United Parcel Service Buy UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

United Parcel Service Inc. (UPS) 94,46 -0,36% United Parcel Service Inc. (UPS)

Aktuelle Aktienanalysen

06:57 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
06:55 Boeing Outperform RBC Capital Markets
06:48 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
06:47 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
06:40 Merck Equal Weight Barclays Capital
06:36 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:36 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
27.10.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.10.26 AMD Outperform Bernstein Research
27.10.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
27.10.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
27.10.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
27.10.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
27.10.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
27.10.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
27.10.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
27.10.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
27.10.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
27.10.26 BioNTech Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 Iberdrola Buy UBS AG
27.10.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
27.10.26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
27.10.26 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 ASML NV Buy UBS AG
27.10.26 Douglas Neutral UBS AG
27.10.26 HSBC Holdings Neutral UBS AG
27.10.26 Porsche vz. Buy UBS AG
27.10.26 BP Outperform RBC Capital Markets
27.10.26 arGEN-X Outperform Bernstein Research
27.10.26 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 JOST Werke Buy Warburg Research
27.10.26 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 voestalpine buy Deutsche Bank AG
27.10.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
27.10.26 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
27.10.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
27.10.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
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