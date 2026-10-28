United Parcel Service Aktie
|94,46EUR
|-0,34EUR
|-0,36%
WKN: 929198 / ISIN: US9113121068
United Parcel Service Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UPS nach Zahlen von 115 auf 112 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Logistiker habe die Erwartungen deutlich übertroffen und daraufhin seine Prognose angehoben, schrieb Brian P. Ossenbeck in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die lang anhaltende Debatte über ein Anziehen der Geschäfte in der zweiten Jahreshälfte werde damit weitgehend beendet./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 15:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 15:50 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Parcel Service Inc. (UPS) Neutral
|
Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 112,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 106,09
|
Abst. Kursziel*:
5,57%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 106,09
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,57%
|
Analyst Name::
Brian P. Ossenbeck
|
KGV*:
-
Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
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|27.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|23.10.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|24.07.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|09.03.26
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|United Parcel Service Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|United Parcel Service Inc. (UPS)
|94,46
|-0,36%
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|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|06:48
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|RBC Capital Markets
|06:47
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:40
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|06:36
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|27.10.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|27.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|27.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research