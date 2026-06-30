United Parcel Service Aktie
|92,84EUR
|-1,58EUR
|-1,67%
WKN: 929198 / ISIN: US9113121068
United Parcel Service Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für UPS vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 US-Dollar belassen. Analyst Thomas Wadewitz geht in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick wegen der Umsatzentwicklung etwas anspruchsvoller an den Gewinn je Aktie des Logistikers heran, den er jetzt bei 1,65 Dollar je Aktie sieht. Damit würde das Ergebnis im Rahmen der Zielsetzungen von UPS liegen. Er ist der Ansicht, dass die Kosten- und Kapazitätsreduzierungen erfolgreich umgesetzt wurden, während sich der Paketmarkt robust entwickele./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Parcel Service Inc. (UPS) Buy
|
Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 123,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 106,76
|
Abst. Kursziel*:
15,21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 106,17
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,85%
|
Analyst Name::
Thomas Wadewitz
|
KGV*:
-
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|UBS AG
|29.04.26
|United Parcel Service Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|United Parcel Service Neutral
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|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|05.05.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|29.04.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|29.04.26
|United Parcel Service Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|05.05.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|29.04.26
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|UBS AG
|08.04.26
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|09.03.26
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|United Parcel Service Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|United Parcel Service Inc. (UPS)
|92,84
|-1,67%
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|Deutsche Bank AG
|15:57
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|UBS AG
|15:56
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|15:45
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:43
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:45
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|14:09
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|13:56
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|13:37
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|12:09
|AB InBev Buy
|UBS AG
|11:23
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|11:22
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:09
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:00
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|10:59
|RELX Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:49
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|10:01
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:58
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|09:58
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:57
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09:04
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:03
|UBM Development
|Erste Group Bank
|09:01
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|08:56
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:56
|Akzo Nobel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:54
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|08:46
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:44
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|08:44
|Schneider Electric Overweight
|Barclays Capital
|08:43
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:42
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|08:27
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|08:25
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|08:07
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|08:06
|easyJet Neutral
|UBS AG
|07:41
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Siemens Buy
|UBS AG
|07:27
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:24
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
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|RBC Capital Markets
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|Akzo Nobel Hold
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|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.