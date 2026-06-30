United Parcel Service Aktie

92,84EUR -1,58EUR -1,67%
United Parcel Service für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 929198 / ISIN: US9113121068

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30.06.2026 15:57:15

United Parcel Service Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für UPS vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 US-Dollar belassen. Analyst Thomas Wadewitz geht in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick wegen der Umsatzentwicklung etwas anspruchsvoller an den Gewinn je Aktie des Logistikers heran, den er jetzt bei 1,65 Dollar je Aktie sieht. Damit würde das Ergebnis im Rahmen der Zielsetzungen von UPS liegen. Er ist der Ansicht, dass die Kosten- und Kapazitätsreduzierungen erfolgreich umgesetzt wurden, während sich der Paketmarkt robust entwickele./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: United Parcel Service Inc. (UPS) Buy
Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 123,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 106,76 		Abst. Kursziel*:
15,21%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 106,17 		Abst. Kursziel aktuell:
15,85%
Analyst Name::
Thomas Wadewitz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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15:57 United Parcel Service Buy UBS AG
05.05.26 United Parcel Service Buy UBS AG
29.04.26 United Parcel Service Buy UBS AG
29.04.26 United Parcel Service Hold Deutsche Bank AG
28.04.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

United Parcel Service Inc. (UPS) 92,84 -1,67% United Parcel Service Inc. (UPS)

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15:59 Tesla Buy Deutsche Bank AG
15:57 United Parcel Service Buy UBS AG
15:56 Philips Market-Perform Bernstein Research
15:45 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
15:43 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:45 Santander Outperform RBC Capital Markets
14:09 Rio Tinto Underperform RBC Capital Markets
13:56 Unilever Kaufen DZ BANK
13:37 Beiersdorf Halten DZ BANK
12:09 AB InBev Buy UBS AG
11:23 AB InBev Outperform Bernstein Research
11:22 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
11:09 thyssenkrupp nucera Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:00 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
10:59 RELX Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:49 Hermès Outperform Bernstein Research
10:01 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
09:58 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
09:58 Prosus Buy Deutsche Bank AG
09:57 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
09:04 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
09:03 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:03 UBM Development Erste Group Bank
09:01 K+S Sell Deutsche Bank AG
08:56 GSK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:56 Akzo Nobel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:54 Zalando Buy Deutsche Bank AG
08:47 Jungheinrich Buy Warburg Research
08:46 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:44 GSK Underweight Barclays Capital
08:44 Schneider Electric Overweight Barclays Capital
08:43 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
08:42 BAT Buy Deutsche Bank AG
08:30 Siemens Hold Deutsche Bank AG
08:27 Deutsche Telekom Buy UBS AG
08:25 Broadcom Buy Jefferies & Company Inc.
08:21 adidas Buy Deutsche Bank AG
08:07 Heidelberg Materials Buy UBS AG
08:06 easyJet Neutral UBS AG
07:41 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:40 Siemens Buy UBS AG
07:27 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:24 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:22 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:21 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:09 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
06:55 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
06:42 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
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