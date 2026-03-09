United Parcel Service Aktie

87,22EUR -0,76EUR -0,86%
United Parcel Service für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 929198 / ISIN: US9113121068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.03.2026 07:54:14

United Parcel Service Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 80 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Der Ausblick des Logistikanbieters für das erste Quartal sei schwach, schrieb Analyst Brandon Oglenski am Sonntag. Mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf zeige sich das Management aber zuversichtlicher./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 21:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2026 / 21:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: United Parcel Service Inc. (UPS) Underweight
Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 80,00
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
$ 102,36 		Abst. Kursziel*:
-21,84%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
$ 102,36 		Abst. Kursziel aktuell:
-21,84%
Analyst Name::
Brandon Oglenski 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

mehr Nachrichten

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

mehr Analysen
07:54 United Parcel Service Underweight Barclays Capital
20.02.26 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
28.01.26 United Parcel Service Buy Jefferies & Company Inc.
27.01.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

United Parcel Service Inc. (UPS) 87,22 -0,86% United Parcel Service Inc. (UPS)

Aktuelle Aktienanalysen

10:41 Roche Hold Deutsche Bank AG
10:37 L'Oréal Hold