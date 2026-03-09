United Parcel Service Aktie
|87,22EUR
|-0,76EUR
|-0,86%
WKN: 929198 / ISIN: US9113121068
09.03.2026 07:54:14
United Parcel Service Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 80 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Der Ausblick des Logistikanbieters für das erste Quartal sei schwach, schrieb Analyst Brandon Oglenski am Sonntag. Mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf zeige sich das Management aber zuversichtlicher./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 21:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2026 / 21:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Parcel Service Inc. (UPS) Underweight
|
Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 80,00
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
$ 102,36
|
Abst. Kursziel*:
-21,84%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
$ 102,36
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21,84%
|
Analyst Name::
Brandon Oglenski
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
