FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 106 US-Dollar auf "Hold" belassen. Der positive Tenor des Managements hinsichtlich der Quartalsergebnisse habe etwas verwundert, schrieb Richa Harnain in dem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zur Telefonkonferenz. Aus Harnains Sicht sind die Amerikaner nämlich im so wichtigen Heimatgeschäft nur am unteren Ende der Anfang März gesteckten Zielspanne gelandet./rob/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 08:03 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.