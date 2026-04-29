United Parcel Service Aktie

92,76EUR 1,56EUR 1,71%
United Parcel Service für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 929198 / ISIN: US9113121068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.04.2026 10:28:17

United Parcel Service Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 106 US-Dollar auf "Hold" belassen. Der positive Tenor des Managements hinsichtlich der Quartalsergebnisse habe etwas verwundert, schrieb Richa Harnain in dem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zur Telefonkonferenz. Aus Harnains Sicht sind die Amerikaner nämlich im so wichtigen Heimatgeschäft nur am unteren Ende der Anfang März gesteckten Zielspanne gelandet./rob/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: United Parcel Service Inc. (UPS) Hold
Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
$ 106,00
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 103,94 		Abst. Kursziel*:
1,98%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 107,57 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,46%
Analyst Name::
Richa Harnain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

mehr Nachrichten