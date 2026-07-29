United Parcel Service Aktie

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WKN: 929198 / ISIN: US9113121068

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29.07.2026 16:26:13

United Parcel Service Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für UPS von 123 auf 124 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen zeigten, dass der US-Logistikkonzern seinen Plan erfolgreich umsetze, schrieb Thomas Wadewitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu gehöre auch die Kapazitätsreduzierung im Inlands-Paketnetzwerk in Reaktion auf das gesunkene Versandvolumen mit Amazon./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 20:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: United Parcel Service Inc. (UPS) Buy
Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 124,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 105,00 		Abst. Kursziel*:
18,10%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 105,19 		Abst. Kursziel aktuell:
17,88%
Analyst Name::
Thomas Wadewitz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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