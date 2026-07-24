United Parcel Service Aktie

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WKN: 929198 / ISIN: US9113121068

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24.07.2026 12:44:49

United Parcel Service Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für UPS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 133 US-Dollar belassen. Die See- und Luftfrachtraten im internationalen Logistikgeschäft seien in den vergangenen Monaten weiter gestiegen und das Frachtaufkommen habe sich als robust erwiesen, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zudem scheine sich die Verbrauchernachfrage trotz Inflationsdrucks zu behaupten. Insgesamt ergebe sich daraus ein günstiges Ertragsumfeld für die nahe Zukunft./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 06:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 06:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: United Parcel Service Inc. (UPS) Outperform
Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 133,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 114,10 		Abst. Kursziel*:
16,56%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 114,10 		Abst. Kursziel aktuell:
16,56%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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