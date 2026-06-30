Vestas Wind Systems A-S Aktie
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WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vestas von 216 auf 251 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Dänen tragen vor den Quartalszahlen am 12. August weiter den Stempel "Positiv Catalyst Watch". Analyst Akash Gupta hob seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) im laufenden und kommenden Jahr am Montag an und sieht sich über dem Konsens. Damit trägt er Aussagen des Managements auf der jüngsten JPMorgan-Branchenkonferenz sowie Großaufträgen Rechnung. Gupta hält nach wie vor eine Aufstockung der Jahresziele für möglich. Zudem rollte er den Bewertungszeitraum für die Aktie weiter in die Zukunft./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 20:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
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Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
251,00 DKK
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
23,70 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
178,30 DKK
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Akash Gupta
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KGV*:
-
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