NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vestas mit einem Kursziel von 251 Kronen auf "Overweight" belassen. Der Windturbinenhersteller habe für das zweite Quartal eine gut 150-prozentige Steigerung des Großaufträge-Volumens gegenüber dem niedrigen Vergleichswert aus dem Vorjahr berichtet, schrieb Akash Gupta am Mittwoch. Dafür seien ausschließlich Anlagen auf dem Festland verantwortlich. Die annähernde Volumenverdoppelung gegenüber dem ersten Quartal verdanke sich vor allem Aufträgen aus Deutschland und den USA. Gupta schraubte seine Prognose für das gesamte Auftragsvolumen mit Anlagen auf dem Festland im zweiten Quartal etwas nach oben. Er sieht sich damit nun noch etwas mehr als zuvor über dem Konsens./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 05:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 05:51 / BST



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