init innovation in traffic systems Aktie
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WKN: 575980 / ISIN: DE0005759807
init innovation in traffic systems SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Init Innovation nach einer Management-Roadshow auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Diese habe seine positive Einschätzung der Aktien des Anbieters von IT-, Telematik- und Ticketing-Lösungen für den öffentlichen Personennahverkehr gefestigt, schrieb Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte sprach von einem bewährten Geschäftsmodell, das von strukturellen Wachstumstrends profitiere./la/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 08:00 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: init innovation in traffic systems SE Buy
|
Unternehmen:
init innovation in traffic systems SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43,65 €
|
Abst. Kursziel*:
37,46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,73%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
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|20:15
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|24.06.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20:15
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Warburg Research
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20:15
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|Warburg Research
|14.08.26
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|Warburg Research
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|init innovation in traffic systems Buy
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Aktien in diesem Artikel
|init innovation in traffic systems SE
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|init innovation in traffic systems Buy
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|Jefferies & Company Inc.