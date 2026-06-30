Yara International ASA Aktie

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WKN: A0BL7F / ISIN: NO0010208051

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30.06.2026 16:37:09

Yara International ASA Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Yara auf "Hold" mit einem Kursziel von 470 norwegischen Kronen belassen. Marcus Dunford-Castro analysierte in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar den abgesagten Kauf von Ammoniak-Aktivitäten des US-Konzerns Air Products. Die Entscheidung gehe zu Lasten der kurzfristigen Planbarkeit hinsichtlich Mengen, Zeitplan und Projektstruktur./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 09:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 09:38 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Yara International ASA Hold
Unternehmen:
Yara International ASA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
470,00 NKr
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
437,00 NKr 		Abst. Kursziel*:
7,55%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
431,90 NKr 		Abst. Kursziel aktuell:
8,82%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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