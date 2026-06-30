NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Yara auf "Hold" mit einem Kursziel von 470 norwegischen Kronen belassen. Marcus Dunford-Castro analysierte in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar den abgesagten Kauf von Ammoniak-Aktivitäten des US-Konzerns Air Products. Die Entscheidung gehe zu Lasten der kurzfristigen Planbarkeit hinsichtlich Mengen, Zeitplan und Projektstruktur./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 09:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 09:38 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.