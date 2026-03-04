Yara International ASA Aktie
|43,26EUR
|-0,47EUR
|-1,07%
WKN: A0BL7F / ISIN: NO0010208051
Yara International ASA Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Yara auf "Underweight" belassen. Chetan Udeshi und Angelina Glazova untersuchten Europas Chemiebranche in einer am Mittwoch vorliegenden Analyse hinsichtlich ihrer Sensibilität für die Öl- und Gaspreise und stellten verschiedene Szenarien auf. Im Nahen Osten werde unter anderem viel Stickstoffdünger produziert. Ein längerer Lieferausfall könnte kurzfristig der norwegischen Yara in Form steigender Margen zugutekommen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Yara International ASA Underweight
|
Unternehmen:
Yara International ASA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
477,00 NKr
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
490,60 NKr
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Angelina Glazova
|
KGV*:
-
