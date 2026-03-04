Yara International ASA Aktie

43,26EUR -0,47EUR -1,07%
WKN: A0BL7F / ISIN: NO0010208051

04.03.2026 07:27:54

Yara International ASA Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Yara auf "Underweight" belassen. Chetan Udeshi und Angelina Glazova untersuchten Europas Chemiebranche in einer am Mittwoch vorliegenden Analyse hinsichtlich ihrer Sensibilität für die Öl- und Gaspreise und stellten verschiedene Szenarien auf. Im Nahen Osten werde unter anderem viel Stickstoffdünger produziert. Ein längerer Lieferausfall könnte kurzfristig der norwegischen Yara in Form steigender Margen zugutekommen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Yara International ASA Underweight
Unternehmen:
Yara International ASA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
477,00 NKr 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
490,60 NKr 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Angelina Glazova 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Yara International ASA

Analysen zu Yara International ASA

07:27 Yara International ASA Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 Yara International ASA Hold Deutsche Bank AG
03.02.26 Yara International ASA Underweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.25 Yara International ASA Neutral UBS AG
28.07.25 Yara International ASA Underweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Yara International ASA 43,20 -1,21% Yara International ASA

