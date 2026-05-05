Yara International ASA Aktie

50,62EUR 1,50EUR 3,05%
Yara International ASA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0BL7F / ISIN: NO0010208051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.05.2026 13:17:45

Yara International ASA Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Yara von 430 auf 451 norwegischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. 2026 winke dem Düngemittelkonzern überraschender Gewinn-Rückenwind aufgrund einer Mangelversorgung mit Stickstoffdünger, schrieb Analystin Lucy Bi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es sei aber bekannt, dass dies in diesem Jahr den Gewinn nach oben treiben werde./rob/tih/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Yara International ASA Hold
Unternehmen:
Yara International ASA 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
451,00 NKr
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
537,20 NKr 		Abst. Kursziel*:
-16,05%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
537,40 NKr 		Abst. Kursziel aktuell:
-16,08%
Analyst Name::
Lucy Bi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Yara International ASA

mehr Nachrichten

Analysen zu Yara International ASA

mehr Analysen
13:17 Yara International ASA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.03.26 Yara International ASA Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 Yara International ASA Hold Deutsche Bank AG
03.02.26 Yara International ASA Underweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.25 Yara International ASA Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Yara International ASA 50,62 3,05% Yara International ASA

Aktuelle Aktienanalysen

13:19 Linde Outperform Bernstein Research
13:17 Yara International ASA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:17 Befesa Hold Deutsche Bank AG
13:15 BASF Buy Deutsche Bank AG
13:14 SAP Buy UBS AG
13:12 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:12 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
13:11 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:11 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:10 Nordex Underperform RBC Capital Markets
13:10 AB InBev Outperform Bernstein Research
13:09 Fraport Hold Warburg Research
13:08 DHL Group Hold Warburg Research
13:08 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
13:08 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
13:07 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
13:05 STMicroelectronics Buy UBS AG
13:01 Diageo Buy Deutsche Bank AG
13:00 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
12:25 Nokia Neutral UBS AG
12:24 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:54 Vodafone Group Overweight Barclays Capital
11:45 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
11:35 UniCredit Overweight Barclays Capital
11:31 Fraport Overweight Barclays Capital
11:24 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
11:12 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:46 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
10:46 AB InBev Overweight Barclays Capital
10:45 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:23 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
10:10 Rheinmetall Buy UBS AG
10:09 Springer Nature Overweight Barclays Capital
10:08 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:59 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
09:41 Palfinger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:12 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:11 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:10 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:09 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:09 Flughafen Wien neutral Erste Group Bank
08:57 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
08:49 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
08:47 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
08:40 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:38 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
08:30 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:29 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:29 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:28 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen