Yara International ASA Aktie

40,65EUR -0,15EUR -0,37%
Yara International ASA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0BL7F / ISIN: NO0010208051

12.02.2026 10:56:55

Yara International ASA Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Yara von 451 auf 484 norwegischen Kronen angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Nach dem guten Lauf seit seiner Kaufempfehlung sei das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken beim Hersteller von Stickstoffdünger nun ausgeglichener, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Donnerstag veröffentlichten Neubewertung. Grundsätzlich mag er jedoch die beim Kapitalmarkttag ausgegebene Strategie./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Yara International ASA Hold
Unternehmen:
Yara International ASA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
484,00 NKr
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
456,20 NKr 		Abst. Kursziel*:
6,09%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
457,30 NKr 		Abst. Kursziel aktuell:
5,84%
Analyst Name::
Tristan Lamotte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Yara International ASA

mehr Nachrichten

Analysen zu Yara International ASA

mehr Analysen
10:56 Yara International ASA Hold Deutsche Bank AG
03.02.26 Yara International ASA Underweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.25 Yara International ASA Neutral UBS AG
28.07.25 Yara International ASA Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.04.25 Yara International ASA Underperform Jefferies & Company Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Yara International ASA 40,63 -0,42% Yara International ASA

