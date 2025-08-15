FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen nach Halbjahreszahlen von 2000 auf 1700 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Zahlungsabwickler habe im ersten Halbjahr zollbedingten Gegenwind verspürt, der sich wohl auch noch auf den weiteren Jahresverlauf auswirken werde, schrieb Nooshin Nejati in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die anhaltenden Erfolge bei Marktanteilsgewinnen stärkten aber das Vertrauen, dass das Unternehmen weiterhin schneller als der Markt wachsen könne./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 07:55 / CET



