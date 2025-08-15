Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

1 368,00EUR -22,00EUR -1,58%
Adyen B.V. Parts Sociales für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

15.08.2025 09:36:55

Adyen BV Parts Sociales Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen nach Halbjahreszahlen von 2000 auf 1700 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Zahlungsabwickler habe im ersten Halbjahr zollbedingten Gegenwind verspürt, der sich wohl auch noch auf den weiteren Jahresverlauf auswirken werde, schrieb Nooshin Nejati in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die anhaltenden Erfolge bei Marktanteilsgewinnen stärkten aber das Vertrauen, dass das Unternehmen weiterhin schneller als der Markt wachsen könne./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
1 700,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 387,80 € 		Abst. Kursziel*:
22,50%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 368,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,27%
Analyst Name::
Nooshin Nejati 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

