Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

1 569,20EUR 117,20EUR 8,07%
Adyen B.V. Parts Sociales für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 08:36:52

Adyen BV Parts Sociales Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adyen nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 1835 Euro auf "Buy" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe starkes Wachstum erzielt, das sich auf alle wichtigen Regionen erstrecke, schrieb Hannes Leitner am Mittwoch in seiner Reaktion. Den Ausblick auf 2025 hätten die Niederländer bestätigt, und die Ziele für 2026 entsprächen den Erwartungen. Leitner rechnet mit einer positiven Kursreaktion, da das gute dritte Quartal die Risiken für das Schlussquartal verringere./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1 835,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 572,80 € 		Abst. Kursziel*:
16,67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 569,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,94%
Analyst Name::
Hannes Leitner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Socialesmehr Nachrichten