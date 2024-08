NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adyen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1500 Euro belassen. Der Online-Handel sei im abgelaufenen Quartal durchwachsen gewesen, schrieb Analyst Mark Shmulik in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu E-Commerce-Unternehmen und -Zahlungsabwicklern in den USA. Es sei ein weiteres Quartal gewesen, in dem Akteure mit Größenvorteilen Marktanteile gewonnen hätten. Mit Blick auf den niederländischen Zahlungsabwickler Adyen schrieb er, dass die jüngsten strategischen Erfolge, etwa die Kooperation mit Shopify, den Umsätzen mittelfristig Rückenwind geben sollten./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2024 / 20:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2024 / 10:01 / UTC





