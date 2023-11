ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Air France-KLM nach Gesprächen mit dem Finanzvorstand auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die Geschäftstrends der Fluggesellschaft erschienen weiter intakt, schrieb Analyst Jarrod Castle am Dienstag in einer ersten Reaktion. Der nächste Kurstreiber für die Aktie dürfte der Kapitalmarkttag am 14. Dezember sein./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2023 / 16:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2023 / 16:35 / GMT



