AIR France-KLM Aktie
|12,27EUR
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WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
AIR France-KLM Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Air France-KLM von 9 auf 11 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Jaime Rowbotham erhöhte seine Prognose für die 2026er Treibstoffkosten, wie er in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar schrieb. Die neue Schätzung liege aber immer noch unter der Erwartung des Unternehmens vom 30. April./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Hold
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
11,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
12,46 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,72%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
12,27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,31%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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