AIR France-KLM Aktie
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WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
AIR France-KLM Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und rund 85 Prozent der durch gestiegene Treibstoffkosten entstandenen Belastungen im Quartalsverlauf wieder ausgeglichen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Sector Perform
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
10,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
12,33 €
|
Abst. Kursziel*:
-18,90%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
12,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17,90%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
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