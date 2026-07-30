NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und rund 85 Prozent der durch gestiegene Treibstoffkosten entstandenen Belastungen im Quartalsverlauf wieder ausgeglichen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:45 / EDT





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