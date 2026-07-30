AIR France-KLM Aktie

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WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770

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30.07.2026 15:34:39

AIR France-KLM Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und rund 85 Prozent der durch gestiegene Treibstoffkosten entstandenen Belastungen im Quartalsverlauf wieder ausgeglichen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Sector Perform
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
12,33 € 		Abst. Kursziel*:
-18,90%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
12,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-17,90%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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