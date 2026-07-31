NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air France-KLM nach Zahlen von 12,40 auf 12,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Luftverkehrsgesellschaft habe ihren starken Lauf im zweiten Quartal fortgesetzt, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Sorgen um die Treibstoffkosten hielten aber an, solange die Lage im Mittleren Osten angespannt sei./rob/mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 20:54 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.