AIR France-KLM Aktie

13,47EUR 0,10EUR 0,71%
AIR France-KLM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.07.2026 06:14:50

AIR France-KLM Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air France-KLM von 15 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers drückte den Papieren der Franzosen am Montag zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, da er mit seinen Schätzungen für das zweite Quartal und das Gesamtjahr nach eigener Aussage deutlich über den Markterwartungen liegt. Für die Berichtssaison zum zweiten Quartal sieht er bei Air France-KLM unter allen Netzwerk-Airlines die besten Chancen auf eine positive Überraschung./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 21:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Overweight
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
13,40 € 		Abst. Kursziel*:
19,36%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
13,47 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,78%
Analyst Name::
Harry J Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AIR France-KLM

mehr Nachrichten