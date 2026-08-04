AIR France-KLM Aktie

12,50EUR 0,06EUR 0,44%
AIR France-KLM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770

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04.08.2026 19:46:41

AIR France-KLM Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Air France-KLM von 10 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Ruairi Cullinane erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen nach den Halbjahreszahlen der Fluggesellschaft. Er erwähnte dabei, dass es zuletzt im März und Mai noch Kürzungen gegeben habe. Die Bewertung der Aktien sei moderat, aber nicht ungewöhnlich./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 12:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 12:23 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Sector Perform
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
12,60 € 		Abst. Kursziel*:
-4,72%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
12,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,96%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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19:46 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
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30.07.26 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
30.07.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

AIR France-KLM 12,49 0,40% AIR France-KLM

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19:46 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
19:31 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
19:28 Knorr-Bremse Halten DZ BANK
17:04 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
16:56 ING Group Kaufen DZ BANK
16:31 Lufthansa Halten DZ BANK
16:30 Beiersdorf Halten DZ BANK
15:36 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
15:18 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
15:00 Bayer Kaufen DZ BANK
14:21 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
14:18 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
14:02 AB InBev Kaufen DZ BANK
12:43 London Stock Exchange Buy UBS AG
12:42 Deutsche Börse Neutral UBS AG
12:37 AstraZeneca Buy UBS AG
12:37 Continental Buy UBS AG
12:36 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:31 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
12:31 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:27 Diageo Outperform Bernstein Research
12:24 Befesa Hold Deutsche Bank AG
12:18 Stabilus Buy Warburg Research
12:17 MTU Aero Engines Hold Warburg Research
12:16 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
12:15 Lufthansa Buy UBS AG
12:14 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
12:07 Zalando Buy UBS AG
11:53 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:29 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
11:28 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
11:27 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
11:26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
11:26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
11:25 HSBC Holdings Hold Jefferies & Company Inc.
10:45 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
10:43 Continental Market-Perform Bernstein Research
10:34 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
10:33 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:33 HUGO BOSS Neutral UBS AG
10:32 BP Outperform RBC Capital Markets
10:28 Enel Kaufen DZ BANK
10:14 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
10:06 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
09:38 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
09:31 Zalando Buy Deutsche Bank AG
09:30 Beiersdorf Equal Weight Barclays Capital
09:29 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
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