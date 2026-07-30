AIR France-KLM Aktie

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WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770

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30.07.2026 13:01:17

AIR France-KLM Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Angeführt von einer starken Preisgestaltung und einem sehr guten Cargo-Geschäft hätten die Resultate der Fluggesellschaft die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Harry J Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:49 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Overweight
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
12,14 € 		Abst. Kursziel*:
31,80%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
12,17 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,47%
Analyst Name::
Harry J Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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