AIR France-KLM Aktie
|12,17EUR
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|4,82%
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
AIR France-KLM Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Angeführt von einer starken Preisgestaltung und einem sehr guten Cargo-Geschäft hätten die Resultate der Fluggesellschaft die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Harry J Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:49 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Overweight
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
16,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
12,14 €
|
Abst. Kursziel*:
31,80%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
12,17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,47%
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
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