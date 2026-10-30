AIXTRON Aktie
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WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
AIXTRON SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Anlagenbauer für die Chipindustrie habe im Bereich Leistungselektronik einen positiven Wendepunkt erreicht, schrieb Om Bakhda in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Quartalszahlen. Die robuste Auftragsdynamik sollte die Konsensschätzung für den Umsatz im kommenden Jahr deutlich steigen lassen. Zudem dürften die Bruttomargen steigen. Angesichts des Kursrückgangs der Aktien in den vergangenen Monaten biete sich eine günstige Einstiegsgelegenheit./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Buy
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33,06 €
|
Abst. Kursziel*:
33,09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32,39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,84%
|
Analyst Name::
Om Bakhda
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIXTRON SE
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10:49
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Aixtron auf 'Buy' - Ziel 42 Euro (dpa-AFX)
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10:00
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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29.10.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
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29.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
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29.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX notiert im Plus (finanzen.at)
|
29.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.at)
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29.10.26
|ROUNDUP/KI treibt Nachfrage: Aixtron optimistisch für 2027 - Anleger greifen zu (dpa-AFX)
|
29.10.26
|XETRA-Handel: MDAX zeigt sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu AIXTRON SE
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